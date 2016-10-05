Про соперничество Борга и Макинроя снимут фильм

Датский режиссер Янус Метц Педерсен снимет фильм о противостоянии двух выдающихся теннисистов - Бьорна Борга и Джона Макинроя - в финале Уимблдона-1980, сообщает Reuters. Также будут показано их соперничество и вне корта. Борга сыграет шведский актер Сверрир Гуднарсон, а Макинроя - Шайя Лабаф.

- Это история о двух людях, которые воспринимались как противоположности, но имели гораздо больше общего, чем кажется, - рассказал Янус Педерсен.

- Я уверен в успехе фильма, - сказал Шайя Лабаф. - Очень хочу показать его Макинрою. Надеюсь, он увидит его раньше других.

Фильм в настоящее время снимается в Швеции и в прокат выйдет осенью 2017 года.