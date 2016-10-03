Почему Павлюченкова рассталась с бывшим спарринг-партнером Шараповой

Отец Анастасии Павлюченковой Сергей рассказал "СЭ" о возможных причинах расставания российской теннисистки с тренером Дитером Киндльманном. Он подчеркнул, что первые вопросы к специалисту появились после его отказа ехать на Олимпиаду-2016.

– Решение о расставании с тренером редко появляется с бухты-барахты. Оно обычно имеет какую-то предысторию.

– Когда мы только познакомились с Дитером в Мюнхене, мне показалось, что он понимает смысл тренировочного процесса. Да и в начале нашего сотрудничества все шло гладко. Первые вопросы появились, когда наставник отказался поехать с дочерью на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. И это при том, что я сам отказался от поездки в его пользу. Понимал, что присутствие тренера на Играх для Насти важнее.

– Чем был мотивирован отказ?

– Дитер сказал, что опасается заражения вирусом Зика. Представляете!? Игроки ехали в Рио и ничего не боялись. А тренер, видите ли, испугался.

– Насколько я понимаю, это не единственная претензия в его адрес.

– Еще мне не очень понравился его крен в сторону общефизической подготовки. ОФП – это, конечно, хорошо, но теннис на этом не заканчивается. Киндельманн же пользовался только одним методом – пахать, пахать… А восстанавливаться когда? Ответа на этот вопрос мы не получили. Наверное, таким было его видение тренировочного процесса. (Владимир РАУШ)

Полностью интервью Павлюченкова – скоро в "СЭ"