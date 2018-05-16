Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке после матча. Видео

Чешская теннисистка Каролина Плишкова выразила свое недовольство после матча с представительницей Греции Марией Саккари в первом раунде турнира в Риме (Италия).

В третьем сете судья не засчитала очко в пользу чешки, повтор показал, что теннисистка была права, но на грунтовых кортах не используется система Hawk-eye.

I have never seen Pliskova like this. pic.twitter.com/nAI5OcMjdH – Ashish TV 🎾🎥 (@Ashish__TV) 16 мая 2018 г.

После игры спортсменка в гневе ударила ракеткой по судейской вышке.