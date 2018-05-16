17:11 | Теннис

Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке после матча. Видео


Чешская теннисистка Каролина Плишкова выразила свое недовольство после матча с представительницей Греции Марией Саккари в первом раунде турнира в Риме (Италия).

В третьем сете судья не засчитала очко в пользу чешки, повтор показал, что теннисистка была права, но на грунтовых кортах не используется система Hawk-eye.

 

После игры спортсменка в гневе ударила ракеткой по судейской вышке.

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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