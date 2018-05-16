Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке после матча. Видео

Чешская теннисистка Каролина Плишкова выразила свое недовольство после матча с представительницей Греции Марией Саккари в первом раунде турнира в Риме (Италия).
Unfortunate call for Pliskova. pic.twitter.com/qT3ZiVsn69– Ashish TV 🎾🎥 (@Ashish__TV) 16 мая 2018 г.
В третьем сете судья не засчитала очко в пользу чешки, повтор показал, что теннисистка была права, но на грунтовых кортах не используется система Hawk-eye.
I have never seen Pliskova like this. pic.twitter.com/nAI5OcMjdH– Ashish TV 🎾🎥 (@Ashish__TV) 16 мая 2018 г.
После игры спортсменка в гневе ударила ракеткой по судейской вышке.
"Ask her" pic.twitter.com/PaNdsDyeO7– Ashish TV 🎾🎥 (@Ashish__TV) 16 мая 2018 г.
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