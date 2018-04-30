Чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с турнира в Праге, стартующего 30 апреля, из-за травмы правого бедра, сообщает пресс-служба соревнований. Накануне она завоевала титул на турнире в Штутгарте, обыграв в финале американку Коко Вандевеге со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Плишкова в первом круге на турнире в Праге должна была встретиться со своей сестрой Кристиной. Теперь соперницей Кристины Плишковой станет белоруска Александра Саснович.

Еще одна чешка Маркета Вондроушова также снялась с турнира в Праге. У нее повреждено бедро.