Петра Квитова: "Удачная операция – лучший рождественский подарок в моей жизни"

Сегодня теннисистку Петру Квитову выписали из больницы. Чешка рассказала, как чувствует себя после операции на левой руке, а также поблагодарила общественность за оказанную поддержку в сложное для нее время. Спортсменка подверглась нападению вооруженного ножом грабителя прямо в своем доме, в ходе борьбы с которым она получила серьезные ранения. По мнению врачей, Квитова сможет вернуться на корт примерно через полгода.

– Несмотря на то, что со мной произошел страшный случай, я не вижу себя в качестве жертвы, – цитирует BBC Квитову. – Не чувствую себя жалкой, я не буду вспоминать об этом. Я сделаю все, чтобы вернуться в свой любимый спорт как можно скорее. То, что я вновь могу двигать пальцами – самый лучший рождественский подарок в моей жизни.

Я рада сообщить, что чувствую себя хорошо. Медицинский персонал, моя семья, моя команда – все оказали мне потрясающую поддержку в этой ситуации. Благодарю их всех за ту важную роль, которую они играли для меня в последние дни. Я была поражена тем потоком милых сообщений, которые я получила от теннисистов и болельщиков – спасибо вам.