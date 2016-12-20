Петра Квитова: "Травма руки - серьезная"

Петра Квитова выпустила заявление, в котором рассказала о произошедшем во вторник нападении на нее и восстановлении после него.

"Спасибо всем за теплые сообщения, – говорится в обращении к болельщикам. – Как многие уже слышали, сегодня на меня напал в моей собственной квартире преступник с ножом. Пытаясь защитить себя, я сильно поранила левую руку. Травма серьезная, и мне предстоит консультироваться со специалистами. Но вы меня знаете: я сильная и поборю ее. Спасибо еще раз за любовь и поддержку. И сейчас я бы хотела попросить о покое, пока я буду восстанавливаться".