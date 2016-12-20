15:41 | ТЕННИС

Петра Квитова: "Травма руки - серьезная"

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Петра Квитова выпустила заявление, в котором рассказала о произошедшем во вторник нападении на нее и восстановлении после него.

"Спасибо всем за теплые сообщения, – говорится в обращении к болельщикам. – Как многие уже слышали, сегодня на меня напал в моей собственной квартире преступник с ножом. Пытаясь защитить себя, я сильно поранила левую руку. Травма серьезная, и мне предстоит консультироваться со специалистами. Но вы меня знаете: я сильная и поборю ее. Спасибо еще раз за любовь и поддержку. И сейчас я бы хотела попросить о покое, пока я буду восстанавливаться".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Termin79

Повреждение сухожилия это очень плохо(((

15:54

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