Петра Квитова: "Понятия не имею, как обыграла Мугурусу. Мы устроили настоящую битву"

Чешка Петра Квитова после победы на турнире в Дохе призналась, что не ожидала так быстро вернуться в топ-10. Квитова в финале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 3:6, 6:3, 6:4. Напомним, что в декабре 2016 года в дом чешки ворвались грабители и нанесли ей ножевое ранение руки.

– Вернуться в топ-10 – это прекрасные ощущения. Конечно, это очень важное достижение, – цитирует Reuters Квитову. – Еще год назад я даже и мечтать о таком не могла. Тогда у меня была совсем другая ситуация, я просто хотела вернуться. Сейчас же я вновь являются теннисисткой топ-10, и это потрясающе.

Что касается матча, то я даже не знаю, как победила Мугурусу. Я просто старалась. Матч был очень трудным. Мы устроили настоящую битву. Надеюсь, зрителям понравилось.