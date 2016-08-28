Пэр, Гарсия и Младенович временно отстранены от сборной Франции

Федерация тенниса Франции приняла решение временно лишить государственной поддержки и отстранить от сборной страны Бенуа Пэра, Кристину Младенович и Каролин Гарсия. Причина – инциденты с участием теннисистов во время Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Пэр в самом начале турнира был отчислен из сборной и отправлен из расположения команды за нарушение правил поведения, а Младенович и Гарсия пришлось объясняться за путаницу с экипировкой перед первым матчем в парном разряде, который они, будучи фаворитками, неожиданно проиграли японкам Мисаки Дои и Эри Ходзуми. Дело в том, что накануне матча теннисистки узнали, что не могут играть в платьях разных цветов, а одинаковых у них не нашлось. Ситуация осложнялась еще и тем, что Младенович и Гарсия спонсируют разные производители, поэтому последней пришлось играть парный матч на олимпийском турнире в одетом наизнанку платье партнерши.

Временные санкции Французской федерации тенниса действуют до 24 сентября, после чего решение может быть пересмотрено. 12-13 ноября сборную Франции ждет домашний финал Кубка федерации с Чехией.