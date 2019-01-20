Павлюченкова повторила личный рекорд

Анастасия Павлюченкова​ в пятый раз в карьере вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема".

Ранее россиянка по разу пробивалась в восьмерку сильнейших на каждом из четырех "мэйджоров", но там неизменно уступала. Дважды Павлюченкову останавливала Серена Уильямс, по разу – Винус Уильямс и Франческа Скьявоне. (Кирилл Бурдаков)