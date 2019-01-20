Павлюченкова повторила личный рекорд

Анастасия Павлюченкова в пятый раз в карьере вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема".
Ранее россиянка по разу пробивалась в восьмерку сильнейших на каждом из четырех "мэйджоров", но там неизменно уступала. Дважды Павлюченкову останавливала Серена Уильямс, по разу – Винус Уильямс и Франческа Скьявоне. (Кирилл Бурдаков)
|
Четвертьфиналы турниров "Большого шлема" Анастасии Павлюченковой
|
Год
|
Турнир
|
Посев
|
Соперница
|
2011
|
Roland Garros
|
14
|
Франческа Скьявоне Италия – 6:1, 5:7, 5:7
|
2011
|
US Open
|
17
|
Серена Уильямс США 5:7, 1:6
|
2016
|
Wimbledon
|
21
|
Серена Уильямс США 4:6, 4:6
|
2017
|
Australian Open
|
24
|
Винус Уильямс США 4:6, 6:7 (3:7)
|
2019
|
Australian Open
|
-
|
Даниэлла Коллинз США – ?
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