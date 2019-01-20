18:36 | Теннис

Павлюченкова повторила личный рекорд

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Анастасия Павлюченкова​ в пятый раз в карьере вышла в 1/4 финала турнира "Большого шлема".

Ранее россиянка по разу пробивалась в восьмерку сильнейших на каждом из четырех "мэйджоров", но там неизменно уступала. Дважды Павлюченкову останавливала Серена Уильямс, по разу – Винус Уильямс и Франческа Скьявоне. (Кирилл Бурдаков)

Четвертьфиналы турниров "Большого шлема" Анастасии Павлюченковой

Год

Турнир

Посев

Соперница

2011

Roland Garros

14

Франческа Скьявоне Италия – 6:1, 5:7, 5:7

2011

US Open

17

Серена Уильямс США 5:7, 1:6

2016

Wimbledon

21

Серена Уильямс США 4:6, 4:6

2017

Australian Open

24

Винус Уильямс США 4:6, 6:7 (3:7)

2019

Australian Open

-

Даниэлла Коллинз США – ?
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