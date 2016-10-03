Павлюченкова отложит поиски нового тренера до межсезонья

Отец Анастасии Павлюченковой Сергей рассказал "СЭ" о возможных причинах расставания российской теннисистки с тренером Дитером Киндльманном. Он подчеркнул, что поиски нового наставника начнутся в межсезонье.

– Готовы к тому, что поиск нового тренера может занять массу времени? - вопрос Павлюченкову.

– Думаю, мы отложим это дело на межсезонье. Там будет время тщательно все обдумать, взвесить и сделать осмысленный выбор. Дело в том, что игроку Настиного уровня больше нужен даже не тренер, а помощник, способный поддержать в трудную минуту. Особенно это важно для девушек. Найти же такого никак не получается.

– Что станет главным для потенциального кандидата на эту роль?

– Сейчас для любого тренера очень важна принадлежность к какому-то клубу или академии. За спиной у него должна быть база, пригодная для полноценной подготовки. У того же Киндльманна ее не было: даже в Мюнхене ему приходилось ездить по разным клубам, постоянным местом для тренировок он не располагал. Настя прилетала в Германию, брала в аренду машину и моталась по городу. На ОФП ехала в одно место, на крытые корты – в другой, на открытые – в третий. Поэтому сейчас мы предпочтем специалиста, имеющего в своем распоряжении тренировочную базу. (Владимир РАУШ)

Полностью интервью Павлюченкова – скоро в "СЭ"