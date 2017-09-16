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12:45 | ТЕННИС

Павел Колобков: "Тарпищев достоин членства в МОК"


Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев достоин быть членом Международного олимпийского комитета. Вчера стало известно, что глава ФТР переизбран членом организации.

Шамиль Анвярович - это выдающийся деятель российского и международного спортивного движения, - цитирует ТАСС Колобкова. - Он создал в России федерацию тенниса, имеющую серьезные успехи. Если кому и состоять в МОК, то таким людям, как Тарпищев.

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http://tass.ru/sport/4567800

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