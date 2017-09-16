Павел Колобков: "Тарпищев достоин членства в МОК"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев достоин быть членом Международного олимпийского комитета. Вчера стало известно, что глава ФТР переизбран членом организации.

- Шамиль Анвярович - это выдающийся деятель российского и международного спортивного движения, - цитирует ТАСС Колобкова. - Он создал в России федерацию тенниса, имеющую серьезные успехи. Если кому и состоять в МОК, то таким людям, как Тарпищев.