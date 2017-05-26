Павел Колобков: "Меня возмущает ситуация с Шараповой"

Министр спорта РФ Павел Колобков побывал в редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы. Олимпийский чемпион отметил, что он возмущен тем, как теннисный мир реагирует на возвращение на корт Марии Шараповой. Ранее организаторы Roland Garros отказали спортсменке в приглашении на турнир.

– Меня возмущает ситуация с Шараповой, - заявил Колобков. - И, честно говоря, даже не тем, что она не допущена к Roland Garros, а тем, как это происходит. Шарапова для всех – звезда, раньше она была желанным гостем на всех соревнованиях любого уровня. И вдруг произошел этот случай. Она признала вину, была дисквалифицирована, 15 месяцев не выступала. Сейчас она восстанавливается. Почему бы ей не дать wild card? Тем более что она – один из лидеров, топовых спортсменов. Так нельзя. Ко многим другим спортсменам, когда они свое отбыли, не было никаких вопросов и претензий. Ошибиться может каждый, просто выводы нужно сделать правильные.

Интервью Павла Колобкова