Объявлены участники Кубка Кремля-2016

Федерация тенниса России на официальном сайте опубликовала список участников основной сетки Кубка Кремля-2016. В турнире примут участие олимпийские чемпионки Игр-2016 Елена Веснина и Екатерина Макарова​, а также некоторые другие знаменитые теннисисты. Призовой фонд Кубка Кремля составит более 1,5 миллиона долларов США. Турнир пройдет с 15 по 23 октября в Москве, на кортах "Олимпийского".

Полностью список участников Кубка Кремля-2016 выглядит следующим образом:

Женщины: Каролина Плишкова (Чехия), Карла Суарес Наварро (Испания), Доминика Цибулкова (Словакия), Анастасия Павлюченкова (Россия), Элина Свитолина (Украина), Елена Веснина (Россия), Барбора Стрыцова (Чехия), Ирина-Камелия Бегу (Румыния), Дарья Касаткина (Россия), Белинда Бенчич (Швейцария), Сара Эррани (Италия), Екатерина Макарова (Россия), Тимеа Бабош (Венгрия), Моника Пуиг (Пуэрто-Рико), Елена Остапенко (Латвия), Кристина Младенович (Франция), Елена Янкович (Сербия), Юлия Путинцева (Казахстан), Люси Сафарова (Чехия), Дарья Гаврилова (Австралия).

Мужчины: Роберто Баутиста-Агут (Испания), Бернард Томич (Австралия), Филипп Кольшрайбер (Германия), Мартин Клижан (Словакия), Виктор Троицки (Сербия), Альберт Рамос (Испания), Фабио Фониньи (Италия), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Янко Типсаревич (Сербия), Паоло Лоренци (Италия), Марсель Гранольерс (Испания), Андрей Кузнецов (Россия), Иржи Веселы (Чехия), Гуидо Пелья (Аргентина), Стефан Робер (Франция), Душан Лайович (Сербия), Томаз Беллуччи (Бразилия), Михаил Кукушкин (Казахстан), Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).