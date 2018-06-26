Новак Джокович: "Я очень хочу вернуться на турнир в Лондоне"

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что надеется вернуться на турнире в Лондоне в следующем году. В финале соревнования бывшая первая ракетка мира проиграл Марину Чиличу (7:5, 6:7 (4:7), 3:6).

- Я очень хочу вернуться на турнир в Лондоне в следующем году и, надеюсь, в послеследующем тоже, - цитирует Tennis World USA Джоковича. - Люди любят этот турнир, и многие топ-игроки традиционно выступают именно здесь. Это самое большое соревнование на траве после Уимблдона - Галле стоит рядом, но состав в Лондоне всегда сильнее. Это отличный турнир. Состав здесь практически как на "Мастерсах", и это самая хорошая подготовка к Уимблдону, какая только может быть. Рад, что я смог снова сыграть здесь и выйти в финал. Надеюсь, я здорово выступлю и на Уимблдоне.

Напомним, Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля. Джокович выигрывал этот турнир трижды: в 2011, в 2014 и в 2015 годах.