Новак Джокович: "В последние недели я все лучше выгляжу на тренировках и в матчах"

Новак Джокович отметил, что постепенно набирает форму и играет увереннее с каждым матчем. Вчера сербский теннисист переиграл украинца Александра Долгополова в первом круге турнира в Риме (6:1, 6:3).

- Это был отличный старт турнира для меня. Я всегда себя очень комфортно чувствую в Риме. Местные условия отлично подходят моей игре, - приводит официальный сайт ATP слова Джоковича. - Всегда с нетерпением жду возможности вернуться сюда. В последние три-четыре недели я все лучше выгляжу на тренировках и в матчах. Эта победа мотивирует меня двигаться вперед. Надеюсь, я смогу провести тут больше матчей, чем на предыдущих турнирах.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили - Филиппо Бальди.