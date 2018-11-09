Новак Джокович в порядке. Посмотрите это видео

Новак Джокович продемонстрировал свою физическую подготовку. Сербский теннисист длинными прыжками покорил лестницу стадиона за 25 секунд.

– Прыгаем прямиком в выходные, – подписал видео в Твиттере ATP World Tour.

‏Джокович является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, всего на его счету 72 трофея. Ранее он был признан лучшим теннисистом 2018 года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).