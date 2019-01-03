Новак Джокович: "Стиль игры Надаля влияет на здоровье колен и ног"

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сожалеет, что испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с ATP турнира в Брисбене (Австралия) из-за травмы бедра.

Джокович считает, что Надаль преодолеет свою проблему с травмами.

– Обидно, что это происходит, хотя Надаль всегда возвращается от такого количества травм и продолжает выступать на высоком уровне. Думаю, что испанец сделает это снова. Его стиль игры влияет на здоровье колен и ног. Безусловно, Рафаэль – легенда мирового тенниса, – приводит слова Джоковича AS.

Напомним, испанец перенес операцию на голеностопе. Он не смог завершить из-за травмы полуфинал US Open против Хуана Мартина Дель Потро и не играл вплоть до выставочного турнира в Абу-Даби, где дошел до полуфинала и отказался играть в матче за 3-е место с россиянином Кареном Хачановым.

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