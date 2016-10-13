07:41 | ТЕННИС

Новак Джокович: "Шарапова не хотела принимать допинг, но за ошибки нужно отвечать"

0
0
0

Первая ракетка мира Новак Джокович заступился за россиянку Марию Шарапову, отбывающую дисквалификацию за употребление мельдония. Спортсменка была отстранена на два года, но после апелляции в CAS срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев. Ранее она заявил, что принимала запрещенный с 1 января препарат, поскольку ее никто не уведомил о его запрете.

- На мой взгляд, она не хотела принимать допинг, - цитирует Tennisnow Джоковича. - Правила поменялись в этом году, и это было ошибкой ее и ее команды. Но за ошибки нужно нести ответственность, так что дисквалификация назначена верно. Я считаю, она правильно поступила, честно признавшись в содеянном. Он повела себя очень достойно. Есть правила, и их надо соблюдать.

Опрос

Считаете ли вы решение CAS по Шараповой справедливым?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


Материалы REN-TV

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ