Новак Джокович: "Шарапова не хотела принимать допинг, но за ошибки нужно отвечать"

Первая ракетка мира Новак Джокович заступился за россиянку Марию Шарапову, отбывающую дисквалификацию за употребление мельдония. Спортсменка была отстранена на два года, но после апелляции в CAS срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев. Ранее она заявил, что принимала запрещенный с 1 января препарат, поскольку ее никто не уведомил о его запрете.

- На мой взгляд, она не хотела принимать допинг, - цитирует Tennisnow Джоковича. - Правила поменялись в этом году, и это было ошибкой ее и ее команды. Но за ошибки нужно нести ответственность, так что дисквалификация назначена верно. Я считаю, она правильно поступила, честно признавшись в содеянном. Он повела себя очень достойно. Есть правила, и их надо соблюдать.