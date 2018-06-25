Новак Джокович о поражении от Чилича: "Я близок к своей лучшей форме"

Сербский теннисист Новак Джокович отметил, что, несмотря на поражение в финале турнира в Лондоне от хорвата Марина Чилича (7:5, 6:7 (4:7), 3:6), он почти набрал оптимальную форму.

- Я близок к своей лучшей форме и очень рад, что смог сыграть на таком уровне перед Уимблдоном. Лондон – большой турнир, предваряющий Уимблдон, а я вышел здесь в финал и почти победил. Это отличный результат, - цитирует официальный сайт АТР Джоковича. - Задача любого человека – развиваться, прогрессировать. Спортсмену на таком уровне важно понимать, что необходимо для того, чтобы сделать последний шаг. Не думаю, что я допустил много ошибок в этом финале, кроме двойной ошибки при счете 4:3 на тай-брейке. В остальном все было хорошо, и я могу только отдать должное Чиличу за отличную игру. Он заслужил победу. Конечно, мне было обидно проиграть, но, с другой стороны, я уже год не был в финалах, так что надо смотреть на это с позитивной точки зрения. В начале этого сезона, когда я проиграл три матча подряд, я был в едва ли не худшем состоянии за карьеру – особенно с психологической точки зрения, да и по уровню игры тоже. Разница с тем, что есть сейчас, очень велика.

Напомним, что половину прошлого сезона 31-летний теннисист пропустил из-за травмы локтя, и с тех пор набирает форму.

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля. Джокович выигрывал этот турнир трижды: в 2011, в 2014 и в 2015 годах.