Новак Джокович о поражении от Чеккинато: "С самого старта мне было тяжело"

Теннисист Новак Джокович после поражения в 1/4 финала "Rolan Garros" от Марко Чеккинато 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13) отметил, что игра давалась ему тяжело с самого начала.

- Чеккинато играл великолепно, отдаю ему должное и поздравляю с отличным выступлением, - приводит Tennis World USA слова Джоковича. - С самого старта мне было тяжело. Увы, я потратил какое-то время на то, чтобы прибавить, плюс мне поначалу мешало небольшое повреждение. Потом, когда я разогрелся и вошел в игру, стало лучше. Жаль, что я не смог использовать свои шансы в четвертом сете, когда вел 4:1 и заработал несколько брейк-пойнтов. Я думал, что все в этой партии в моих руках, но он сумел отыграться.

В полуфинале турнира Чеккинато сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который в трех сетах переиграл немца Александра Зверева - 6:4, 6:2, 6:1.