Новак Джокович: "Маррэй заслужил право стать первой ракеткой мира"

Серб Новак Джокович после поражения в четвертьфинале турнира в Париже от хорвата Марина Чилича (6:4, 7:6) высказал мнение о том, что Энди Маррэй заслуживает первого места в рейтинге ATP. По словам теннисиста, за последний год британец достиг серьезного прогресса.

– Опредлеленно, Маррэй заслужил право стать первой ракеткой мира, – приводит Sky Sports слова Джоковича. – За последние 12 месяцев британец достиг значительного прогресса в своей игре, поэтому в случае попадания в финал его позиция на первой строчке рейтинга ATP не будет вызывать никаких вопросов и сомнений.

Мы с Энди знаем друг друга очень давно, около 11 лет, с момента нашей первой встречи на корте. Я очень уважаю Маррэя за его игру и качества характера.

Напомним, что Маррэй может стать первой ракеткой мира в случае выхода в финал турнира в Париже. В четвертьфинале британец в двух сетах обыграл Томаша Бердыха (7:6, 7:5). В полуфинале соперником Маррэя станет канадский теннисист Милош Раонич.