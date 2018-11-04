Новак Джокович: "Хачанов одержал заслуженную победу"

Новак Джокович после финала турнира "Мастерс" в Париже, где в двух сетах уступил россиянину Карену Хачанову – 5:7, 4:6, высоко оценил успехи своего соперника. 31-летний серб видит в Хачанове восходящую звезду. Для 22-летнего россиянина это четвертый титул в карьере и первая победа на турнире из серии "Мастерс".​ Отметим, что Хачанов вышел в финал турнира ATP только в четвертый раз.

– Хачанов играл всю неделю великолепно, – сказал Джокович. – Россиянин одержал абсолютно заслуженную победу сегодня. Хоть он и молод, но это уже устоявшийся великолепный спортсмен. Мой соперник показал отличную игру. Уверен, что в будущем Хачанов покажет еще больше выдающихся результатов.

Первая ракетка в мире? Конечно, я думал об этом. Завтра официально буду возглавлять мировой рейтинг теннисистов. 20 выигранных встреч за последние пять месяцев – это просто удивительно.