Новак Джокович: "Чувствую себя отлично и готов выиграть еще несколько турниров "Большого шлема"

12-я ракетка мира Новак Джокович заявил, что находится в хорошей форме и хочет выиграть еще несколько турниров "Большого шлема". По словам 30-летнего серба, об этом мечтает каждый теннисист.

– Каждый теннисист хочет выигрывать крупные турниры и самые престижные соревнования в нашем виде спорта – турниры "Большого шлема", – заявил Джокович в интервью официальному сайту ATP. – Я много раз выигрывал соревнования "Большого шлема", особенно когда был в своей лучшей форме. Сейчас я вновь чувствую себя отлично и готов выиграть еще несколько таких турниров.

Отметим, что на турнирах "Большого шлема" теннисист побеждал 12 раз.

Завтра Джокович сыграет в первом круге турнира в Барселоне. Противостоять ему будет Мартин Клижан. Последний раз серб играл в столице Каталонии в 2006 году.