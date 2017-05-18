Никита Кривонос отстранен на 10 лет, дело вел Ричард Макларен

Американский теннисист Никита Кривонос дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на 20 тысяч евро за причастность к коррупционным схемам. 931-я ракетка мира был обвинен в связях с третьей стороной для обеспечения необходимого результата матча "челленджера" в Шампейне (Иллинойс, США) в ноябре 2015 года.

Дело было рассмотрено независимыми антикоррупционным офицером профессором Ричардом Маклареном 27 апреля. Решение было принято сегодня, 18 мая.

Напомним, что Ричард Макларен в 2016 году стал автором доклада о допинге в российском спорте, на основании которого ряд спортсменов России не смогли принять участие в Олимпиаде-2016 в Рио.