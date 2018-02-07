14:16 | Теннис

Независимый трибунал отстранил Настасе до 2020 года и оштрафовал на 20 тысяч долларов


Независимый трибунал отстранил капитана сборной Румынии Илие Настасе, информирует официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF). Он не может занимать официальные должности в рамках командных турниров ITF. Отстранение действует с 23 апреля 2017 года до 23 апреля 2020 года.

Настасе также не сможет получать аккредитации на турниры организации до 23 апреля 2018 года. Отмечается, что в их число не входят турниры ATP, WTA и "Большого шлема". Румын оштрафован на 20 тысяч долларов.

Таким образом, трибунал сократил санкции в отношении Настасе, наложенные на него ранее ITF. Тогда он был отстранен до 2021 года и не мог быть аккредитованым до 2019 года. Однако штраф увеличен с 10 тысяч долларов.

Напомним, что 71-летний румын был наказан за поведение на Кубке федерации. Во время матча со сборной Великобритании он оскорбил арбитра и довел до слез своими словами британку Джоанну Конту. Перед встречей он также высказался относительно цвета кожи тогда еще не родившегося ребенка Серены Уильямс.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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