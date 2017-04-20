"Неужели настолько хорошо?" Секс за пределами корта дважды прервал матч на турнире в США

Матч первого круга на турнире в Сарасоте между Фрэнсисом Тиафом и Митчеллом Крюгером (6:3, 6:2) дважды приостанавливался из-за громких женских криков. В середине второго сета при счете 3:2 в пользу Тиафо из-за пределов корта стали слышны характерные звуки.

19-летний спортсмен улыбался, в то время как его соперник взял мяч и отправил его в область, откуда доносился женский голос. Через какое-то время игра была остановлена вновь из-за женского крика.

"Неужели настолько хорошо?" - в шутку спросил Тиаф.

По словам комментатора матча, звук доносился из апартаментов, которые находятся неподалеку от корта, после чего добавил, что "хотя бы у кого-то вечер точно был удачным".