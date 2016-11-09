Навратилова - о президентских выборах США: "Знала, что Америка расистская страна, но не думала, что настолько"

18-кратная победительница турниров "Большого шлема" Мартина Навратилова выразила недовольство итогами выборов президента США. 45-м президентом в истории страны по итогам выборов стал Дональд Трамп.

– Я знала, что Америка расистская страна, но не думала, что настолько, – написала на своей странице в твиттере Навратилова. – И я даже не думала о том, что Америка – сексистская страна. Нам должно быть стыдно...