14:16 | ТЕННИС

Навратилова - о президентских выборах США: "Знала, что Америка расистская страна, но не думала, что настолько"

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18-кратная победительница турниров "Большого шлема" Мартина Навратилова выразила недовольство итогами выборов президента США. 45-м президентом в истории страны по итогам выборов стал Дональд Трамп.

– Я знала, что Америка расистская страна, но не думала, что настолько, – написала на своей странице в твиттере Навратилова. – И я даже не думала о том, что Америка – сексистская страна. Нам должно быть стыдно...

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КОММЕНТАРИИ (6)
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gayduk

Ура! Америка без обезьян и женщин!

15:21

Termin79

Знал, что Навратилова лесбиянка, но не знал, что она настолько тупая(((

15:04

Gordon

Бешеная лесбиянка недовольна :-))))) Негр-президент. Специально для идиотов - в слове "негр" нет ничего плохого. Это слово, обозначающее на русском языке, расовую принадлежность. Наказания за "гомофобию". Дикий и нечеловеческий пресс, чтобы обязательно в каждом кинофильме хоть один негр снимался. "Равноправие" полов, дошедшее до маразма. Мне реально всё равно на их выборы. Но после прочтения этого сообщения рад за Трампа )

14:49

marsey

ага, расистская :) с темнокожим президентом особенно :) выбрали люди - уважай их выбор

14:44

kokkk3

Великая теннисистка была. но это не означает наличие большого ума. А Трампа рановато записали в расисты, сексисты и друзья России. Вполне возможно, что он переобуется или все будет делать грамотно, с выгодой для своей страны

14:37

alexzander

Всегда уважал Мартину. Но странные заявления, именно туда она уехала из Чехословакии и сейчас живет там! Как минимум некорректно так писать, ведь Трамп еще ничего не сделал, может он станет лучшим президентом в истории!!!

14:25

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