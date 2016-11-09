Навратилова - о президентских выборах США: "Знала, что Америка расистская страна, но не думала, что настолько"

18-кратная победительница турниров "Большого шлема" Мартина Навратилова выразила недовольство итогами выборов президента США. 45-м президентом в истории страны по итогам выборов стал Дональд Трамп.
– Я знала, что Америка расистская страна, но не думала, что настолько, – написала на своей странице в твиттере Навратилова. – И я даже не думала о том, что Америка – сексистская страна. Нам должно быть стыдно...
I knew America was racist but not this much. And I had no idea America was this sexist. Shame on us...– Martina Navratilova (@Martina) 9 ноября 2016 г.
gayduk
Ура! Америка без обезьян и женщин!
15:21
Termin79
Знал, что Навратилова лесбиянка, но не знал, что она настолько тупая(((
15:04
Gordon
Бешеная лесбиянка недовольна :-))))) Негр-президент. Специально для идиотов - в слове "негр" нет ничего плохого. Это слово, обозначающее на русском языке, расовую принадлежность. Наказания за "гомофобию". Дикий и нечеловеческий пресс, чтобы обязательно в каждом кинофильме хоть один негр снимался. "Равноправие" полов, дошедшее до маразма. Мне реально всё равно на их выборы. Но после прочтения этого сообщения рад за Трампа )
14:49
marsey
ага, расистская :) с темнокожим президентом особенно :) выбрали люди - уважай их выбор
14:44
kokkk3
Великая теннисистка была. но это не означает наличие большого ума. А Трампа рановато записали в расисты, сексисты и друзья России. Вполне возможно, что он переобуется или все будет делать грамотно, с выгодой для своей страны
14:37
alexzander
Всегда уважал Мартину. Но странные заявления, именно туда она уехала из Чехословакии и сейчас живет там! Как минимум некорректно так писать, ведь Трамп еще ничего не сделал, может он станет лучшим президентом в истории!!!
14:25