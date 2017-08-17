Настасе подал апелляцию на дисквалификацию до 2021 года

Капитан сборной Румынии Илие Настасе подал апелляцию на решение Международной федерации тенниса (ITF), которая отстранила его до 2021 года, сообщает BBC. Дело румына будет рассматривать независимый трибунал.

Настасе был лишен возможности занимать официальные должности в рамках командных турниров организации до 1 января 2021 года и получать аккредитации на турниры ITF до 1 января 2019 года.

Напомним, что 71-летний румын был наказан за поведение на Кубке федерации. Во время матча со сборной Великобритании он оскорбил арбитра и довел до слез своими словами британку Джоанну Конту. Перед встречей он также высказался относительно цвета кожи будущего ребенка Серены Уильямс.