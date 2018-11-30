Наряд Серены Уильямс может стать лучшим в 2018 году по версии WTA

Наряд американской теннисистки Серены Уильямс претендует на звание лучшего в 2018 году по версии WTA.
Помимо нее, в пятерку номинанток вошли датчанка Каролин Возняцки (Austrailan Open), немка Андреа Петкович ("Ролан Гаррос"), румынка Симона Халеп ("Ролан Гаррос") и чешка Каролина Плишкова (Штутгарт). Проголосовать за понравившиеся наряды можно на официальном сайте WTA.
Облегающий черный костюм 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" Серены Уильямс вызвал неоднозначную реакцию у теннисной общественности. Так, например, президент Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли сказал, что в следующем году дресс-код для участников "Ролан Гаррос" станет жестче, и таких нарядов, как у Уильямс, там быть не должно. А швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что Серена раньше надевала более вызывающие платья.
It was tough to choose the Top 5 best looks that graced the WTA courts in 2018.– WTA (@WTA) 29 ноября 2018 г.
See our picks and vote for your favorite---> https://t.co/8zzFL0jR6x pic.twitter.com/EqVoZBn4ae