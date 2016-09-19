Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не нарушал правил, принимая запрещенные вещества по терапевтическому исключению. Сегодня хакерская группа Fancy Bears опубликовала новую часть списка спортсменов, употреблявших запрещенные вещества. Согласно документам ВАДА, попавшим в распоряжение хакеров, двукратный олимпийский чемпион употреблял бетаметазон и кортикотропин.

– Если просишь разрешения принимать что-либо в терапевтических целях и получаешь это разрешение, то запрещенного ничего не делаешь, – приводит Marca слова Надаля. – Я никогда ничего не принимал для повышения выносливости. Если я что-то принимал, так это для моего колена.