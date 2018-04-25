Надаль вышел в третий круг турнира в Барселоне

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Роберто Карбальеса Баэну во втором круге турнира в Барселоне. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В третьем круге Надаль встретится с еще одним соотечественником Гильермо Гарсией Лопесом.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 510 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:4, 6:4
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