Надаль вышел в третий круг турнира в Барселоне

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Роберто Карбальеса Баэну во втором круге турнира в Барселоне. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В третьем круге Надаль встретится с еще одним соотечественником Гильермо Гарсией Лопесом.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:4, 6:4

