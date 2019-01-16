Надаль вышел в третий круг Australian Open, обыграв Эбдена в трех сетах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль переиграл в трех сетах австралийца Мэттью Эбдена, и прошел в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:3, 6:2, 6:2

Остальные результаты игрового дня выглядят следующим образом:

Томас Фаббиано (Италия) - Райлли Опелка (США) - 6:7 (15:17), 6:2, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5)

Григор Димитров (Болгария, 20) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 7:5

Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) - Джон Миллмэн (Австралия) - 6:3, 6:1, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4

Алекс Де Минаур (Австралия, 27) - Анри Лааксонен (Швейцария, Q) - 6:4, 6:2, 6:7 (7:9), 4:6, 6:3

Тэйлор Фритц (США) - Гаэль Монфис (Франция, 30) - 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Карен Хачанов (Россия, 10) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:3, 6:3, 6:3

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3

Фернандо Вердаско (Испания, 26) - Раду Албот (Молдавия) - 6:1, 7:6 (7:2), 6:3

Марин Чилич (Хорватия, 6) - Маккензи Макдональд (США) - 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) - Кевин Андерсон (ЮАР, 5) - 4:6, 6:4, 6:4, 7:5

Диего Шварцман (Аргентина, 18) - Денис Кудла (США) - 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4

Андреас Сеппи (Италия) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:3, 6:4, 6:4

Томаш Бердых (Чехия) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:1, 6:3, 6:3

Николоз Басилашвили (Грузия, 19) - Стефано Травалья (Италия, Q) - 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 14) - Виктор Троицки (Сербия, Q) - 6:3, 2:6, 6:2, 7:5

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