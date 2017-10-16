Надаль требует у экс-министра спорта Франции сто тысяч евро за клевету

Испанец Рафаэль Надаль подал в суд на бывшего министра спорта Франции Розелин Башело за клевету, информирует Marca. Она заявила о том, что пауза в карьере теннисиста в 2012 году была связана не с травмой колена, а с допингом. Спортсмен назвал ее заявления ложью.

Первые слушания по данному делу прошли в Париже. Отмечается, что на них не присутствовали ни Надаль, ни Башело. Представитель испанца рассказал о том, что данная ситуация усложнила работу со спонсорами. В связи с этим Надаль потребовал 100 000 евро компенсации.