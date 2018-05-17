18:28 | Теннис

Надаль обыграл Шаповалова в третьем раунде турнира в Риме

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл канадца Дениса Шаповалова (6:4, 6:1) в третьем раунде турнира АТР в Риме (Италия). Игра продолжалась один час и 24 минуты.

В следующем раунде испанец сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Денис Шаповалов (Канада) - 6:4, 6:1

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/roma/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Наконец то удалось посмотреть матч в прямом эфире,несмотря на утро!!! Рафа молодец,отлично играл,в атаке все время,Карлос поменял игру Рафы в лучшую сторону!!! Победы над неудобным итальянцем!!!

18:32

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