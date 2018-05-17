Надаль обыграл Шаповалова в третьем раунде турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл канадца Дениса Шаповалова (6:4, 6:1) в третьем раунде турнира АТР в Риме (Италия). Игра продолжалась один час и 24 минуты.
В следующем раунде испанец сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Денис Шаповалов (Канада) - 6:4, 6:1
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alexzander
Наконец то удалось посмотреть матч в прямом эфире,несмотря на утро!!! Рафа молодец,отлично играл,в атаке все время,Карлос поменял игру Рафы в лучшую сторону!!! Победы над неудобным итальянцем!!!
18:32