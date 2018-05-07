Надаль лидирует в рейтинге АТР, Рублев - 31-й

Опубликована новая версия рейтинга АТР. Первое место, как и раньше, занимает испанец Рафаэль Надаль.

Второе место в активе швейцарца Роджера Федерера. Третьим идет немец Александр Зверев. Григор Димитров поднялся с 5-го места на 4-е, сместив хорвата Марина Чилича. Лучший среди россиян Андрей Рублев занимает 31-е место.

Рейтинг АТР

Положение на 7 мая

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5 195

4 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4,950

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) - 4,780

6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 4,470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3,545

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3,345

9 (9).Джон Изнер (США) - 3,125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 3,020

31 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1,417...

38 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1,255...

51 (50). Даниил Медведев (Россия) - 1,019

90 (88). Евгений Донской (Россия) - 673...

101 (99). Михаил Южный (Россия) - 101...

146 (144). Алексей Ватутин (Россия) - 400

168 (162). Андрей Кузнецов (Россия) - 331