Надаль лидирует в рейтинге АТР, Рублев - 31-й

Опубликована новая версия рейтинга АТР. Первое место, как и раньше, занимает испанец Рафаэль Надаль.
Второе место в активе швейцарца Роджера Федерера. Третьим идет немец Александр Зверев. Григор Димитров поднялся с 5-го места на 4-е, сместив хорвата Марина Чилича. Лучший среди россиян Андрей Рублев занимает 31-е место.
Рейтинг АТР
Положение на 7 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5 195
4 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4,950
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) - 4,780
6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 4,470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3,545
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3,345
9 (9).Джон Изнер (США) - 3,125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 3,020
31 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1,417...
38 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1,255...
51 (50). Даниил Медведев (Россия) - 1,019
90 (88). Евгений Донской (Россия) - 673...
101 (99). Михаил Южный (Россия) - 101...
146 (144). Алексей Ватутин (Россия) - 400
168 (162). Андрей Кузнецов (Россия) - 331
- Михаил Южный
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Андрей Кузнецов (теннис)
- Евгений Донской
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Александр Зверев-мл. (теннис)
- Даниил Медведев (теннис)