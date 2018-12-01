Михаил Южный: "Удивлен, что Мирный завершил карьеру"

Российский теннисист Михаил Южный, в сентябре завершивший карьеру игрока, поделился мнением о Максиме Мирном, с которым неоднократно выступал в паре. 41-летний олимпийский чемпион из Белоруссии в четверг объявил об уходе из тенниса.

– Когда я прочитал об этом был удивлен. Мы разговаривали с Максимом в Санкт-Петербурге (на том турнире завершил карьеру сам Южный. – Прим. "СЭ). – Не думал, что он в этом году закончит. Мне кажется, у него была очень хорошая блестящая карьера. Он очень долго был в туре, держался на уровне, был профессионалом с большой буквы. Поэтому хочется просто пожелать ему удачи в дальнейшем. (Мария Никулашкина)

Мирный завоевал 53 титула на соревнованиях ATP, один из которых – в одиночном разряде. Является олимпийским чемпионом 2012 года в смешанном парном разряде, 10-кратным победителем турниров "Большого шлема" в парном разряде и миксте и двукратным победителем Итогового турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде.