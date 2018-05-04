Мертенс и Томлянович вышли в финал турнира в Рабате

Определились финалистки турнира WTA в Рабате (Марокко). В финал пробились бельгийка Элисе Мертенс и австралийка Айла Томлянович.
В полуфинале Мертенс обыграла Си Сувэй из Тайваня (6:0, 6:2), а Томлянович – сербку Александру Крунич (7:5, 6:2).
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Айла Томлянович (Австралия) - Александра Крунич (Сербия, 7) - 7:5, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 1) - Си Сувэй (Тайвань, 8) - 6:0, 6:2
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