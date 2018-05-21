Мельникова уступила Шафаржовой на турнире в Страсбурге

Российская теннисистка Марина Мельникова проиграла чешке Люси Шафаржовой (2:6, 6:4, 3:6) в первом раунде турнира WTA в Страсбурге (Франция). Игра продолжалась два часа и 16 минут.

В следующем раунде чешская теннисистка сыграет с Си Сувэй из Тайваня.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Люси Шафаржова (Чехия, WC) - Марина МЕЛЬНИКОВА (Россия, Q) - 6:2, 4:6, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 1) - Луксика Кумкхум (Таиланд, LL) - 6:4, 6:4