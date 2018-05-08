21:23 | Теннис

Медведев не сумел выйти во второй круг турнира в Мадриде

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Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 4:6, 0:6 проиграл британцу Кайлу Эдмунду в первом круге турнира в Мадриде. В следующем круге Эдмунд встретится с сербом Новаком Джоковичем


Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 200 860 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кайл Эдмунд (Великобритания) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:4, 6:0

Райан Харрисон (США) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания, WC) - 6:4, 7:6(9:7)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Петер Гойовчик (Германия) - 5:7, 6:2, 7:5

Второй круг 

Душан Лайович (Сербия, Q) - Ришар Гаске (Франция) - 7:6(7:1), 7:6(7:1)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Маррэй-то как? Прошел дальше? Ставить хату на него?

21:49

За Арсеналий с децтва!))

Британская бараночка в эпоху Маррея...)) и даже не от Энди.))

21:40

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