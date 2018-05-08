Медведев не сумел выйти во второй круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 4:6, 0:6 проиграл британцу Кайлу Эдмунду в первом круге турнира в Мадриде. В следующем круге Эдмунд встретится с сербом Новаком Джоковичем.





Мадрид (Испания)



Турнир ATP Mutua Madrid Open



Призовой фонд 6 200 860 евро



Открытые корты, грунт



Одиночный разряд

Первый круг



Кайл Эдмунд (Великобритания) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:4, 6:0



Райан Харрисон (США) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания, WC) - 6:4, 7:6(9:7)



Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Петер Гойовчик (Германия) - 5:7, 6:2, 7:5



Второй круг



Душан Лайович (Сербия, Q) - Ришар Гаске (Франция) - 7:6(7:1), 7:6(7:1)