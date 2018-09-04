Матчи юниорского US Open приостановлены из-за жары

Матчи юниорского US Open в одиночно и парном разряде были прерваны из-за жары и отложены до особого распоряжения.

В пресс-релизе организаторов турнира сообщается, что температура воздуха в Нью-Йорке на момент принятия решения достигла 32.2 градусов по Цельсию. До тех пор, пока столбик термометра не опустится ниже отметки в 32.2, матчи не будут возонобновлены. Температуру будут измерять каждые полчаса.

После того, как жара спадет, спортсменам можно будет в случае необходимости делать 10-минутный перерыв: женщинам - между 2 и 3 сетом, мужчинам - между 3 и 4.

Ранее швейцарец Роджер Федерер объяснил свое поражение на US Open в матче с австралийцем Джоном Миллмэном жарой. По словам теннисиста, ему было очень жарко ибуквально не хватало воздуха, поэтому он не смог собраться.