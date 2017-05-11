Маррэй проиграл Чоричу в третьем круге турнира в Мадриде, Бердых - Звереву

Британец Энди Маррэй в двух сетах уступил хорвату Борне Чоричу в третьем круге турнира в Мадриде со счетом 3:6, 3:6. В четвертьфинале Чорич сыграет с победителем матча Григор Димитров – Доминик Тим.

В другой встрече турнира немец Александр Зверев победил чеха Томаша Бердыха.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Чорич (Хорватия, LL) – Маррэй (Великобритания, 1) – 6:3, 6:3

Зверев А. (Германия) – Бердых (Чехия, 11) – 6:4, 6:4