Маррэй проиграл Чоричу в третьем круге турнира в Мадриде, Бердых - Звереву

Британец Энди Маррэй в двух сетах уступил хорвату Борне Чоричу в третьем круге турнира в Мадриде со счетом 3:6, 3:6. В четвертьфинале Чорич сыграет с победителем матча Григор Димитров – Доминик Тим.
В другой встрече турнира немец Александр Зверев победил чеха Томаша Бердыха.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Чорич (Хорватия, LL) – Маррэй (Великобритания, 1) – 6:3, 6:3
Зверев А. (Германия) – Бердых (Чехия, 11) – 6:4, 6:4