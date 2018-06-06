Марко Чеккинато: "Этот турнир изменит мою жизнь"

Теннисист Марко Чеккинато после неожиданной победы в четвертьфинале "Roland Garros" над Новаком Джоковичем (6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11) выразил надежду, что с этого момента его жизнь поменяется в лучшую сторону.

- Думаю, этот турнир изменит мою жизнь, - приводит официальный сайт турнира слова Чеккинато. - После "Roland Garros" мне нужно немного отдохнуть, чтобы осознать этот момент. Это особенный момент. Не могу понять, почему это случилось именно здесь и сейчас. Я всегда много работаю на тренировках и концентрируюсь во время матчей на каждом турнире.

Отметим, что 25-летний итальянец ранее проиграл все четыре матча на турнирах "Большого шлема". Следующим соперником Чеккинато станет Доминик Тим, который в своем матче переиграл Александра Зверева (6:4, 6:2, 6:1).