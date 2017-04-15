Мария Шарапова: "Я даже не знала, что такое мельдоний. Пришлось поискать"

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая готовится к возвращению на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, рассказала в интервью британскому журналу Times, что не подозревала, что это за вещество, включенное ВАДА в список запрещенных, и что именно оно продается под знакомым ей названием "милдронат".

– Я даже не знала, что такое мельдоний, – сказала Шарапова. – Пришлось поискать в интернете, чтобы выяснить, что это. Для меня это был милдронат.

Кроме того, россиянка пояснила, как начала принимать этот препарат. Произошло это вскоре после ее победы на Уимблдоне в 2004 году.

- Я чувствовала постоянную усталость, – отметила Шарапова. – То и дело хватала грипп и простуду, и это влияло на мой организм. Поэтому меня отвезли в Москву, к доктору, которого знал мой отец. Обследование выявило аномалию сердца, и врач назначил мне около десяти лекарственных добавок, одной из которых и был милдронат. Мне сказали принимать его перед чрезмерными нагрузками.