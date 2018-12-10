Мария Шарапова: "Переехали с семьей в США, потому что там было больше возможностей"

Российская теннисистка и серебряный призер Олимпийский игр в Лондоне 2012 года Мария Шарапова рассказала, почему переехала в США в 1995 году, сообщает портал Tennis World. 31-летняя спорстменка призналась, что родители решили сменить место жительства, потому что в той стране было больше возможностей для тренировок и развития в теннисе.

– В США было больше возможностей для занятия теннисом, думаю, что по этим причинам мы и решили переехать, – приводит слова Шараповой Tennis World. – Это огромная страна с восхитительной культурой. Многие великие спортсмены родом оттуда, и не только теннисисты. Конечно, с тех пор многое изменилось, и сейчас появилось много отличных теннисистов в России. Думаю, многие девочки и мальчики захотели заняться этим видом спорта, и сейчас у них для этого больше возможностей.

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