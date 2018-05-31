Мария Шарапова о противостоянии с Векич: "Это был тяжелый матч, но в конце мне повезло"

Россиянка Мария Шарапова отметила, что матч второго круга "Rolan Garros" против хорватки Донны Векич (7:5, 6:4) вышел тяжелым и она не ожидала от соперницы такой игры. В следующем раунде Шарапова встретится с прошлогодним полуфиналистом "Rolan Garros" Каролиной Плишковой.

- Это был тяжелый матч, наша первая встреча с Векич, и я не ожидала, что она будет играть так агрессивно, - сказала в интервью у корта сразу после матча Мария Шарапова. - У меня сегодня не очень работали укороченные, не было ритма, соперница много доставала, но в конце мне повезло. Плишкова? Они в этом сезоне здорово играла, поэтому я должна быть и буду к ней готова.

Шарапова побеждала на "Rolan Garros" дважды: в 2012 и 2014 годах.