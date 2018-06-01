Мария Шарапова – о матче с Плишковой: "Мне нравится испытание встречей с теннисисткой со столь сильной подачей"

Россиянка Мария Шарапова накануне встречи 3 круга "Rolan Garros" с чешкой Каролиной Плишковой рассказала, каким компонентам игры нужно уделить особое внимание.

- Не думаю, что в матче с такой соперницей, как Плишкова, будет много долгих розыгрышей. Но иногда это и не то, что требуется для победы, - приводит официальный сайт тура Шарапову. - Важно будет уделять повышенное внимание своей подаче. Мне нужно будет подавать лучше, чем я делала в последних матчах. Также нужно будет хорошо играть на приёме. Но в этом компоненте я прибавила за последние месяцы. Мне нравится испытание встречей с теннисисткой со столь сильной подачей.

Отметим, что Шарапова выигрывала "Rolan Garros" дважды: в 2012 и 2014 году. Для Плишковой максимальный результатом на этом турнире был полуфинал в 2017-м.