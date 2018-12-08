Мария Шарапова: "Искать мотивацию непросто, но у меня никогда не было с ней проблем"

Российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова рассказала в интервью Tennis World, что мотивирует ее играть дальше.

"Приятно осознавать, что ты в чем-то сильна. Это очень позитивно для самооценки, потому что я не очень хороша в других видах спорта. Я не умею очень многого, но когда я выхожу на корт, то по-настоящему чувствую, что я в этом сильна. Я уже многого достигла, так почему бы мне не продолжить? Почему бы вдруг мне б не хотелось становиться лучше и работать над своей игрой?

У меня никогда не было проблем с мотивацией. Очевидно, что мне больше неудобств, например, доставляют проблемы с плечом. Это то, с чем мне постоянно приходится бороться. Искать мотивацию, несмотря ни на что, конечно, непросто. Над этим все время нужно работать", - сказала Шарапова.