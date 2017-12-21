Мария Шарапова: "Если у меня не получится выступить на Олимпиаде-2020, это не станет разочарованием"

Теннисистка Мария Шарапова отметила, что она будет не против выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Однако если она не сможет принять участия в Играх, то, по ее словам, она не сильно расстроится.

– Сейчас я даже представить такое не могу, но никогда не говори никогда, – цитирует Bild Шарапову. – Я бы хотела сыграть на Олимпиаде-2020. Но если у меня не получится, то это не станет разочарованием.

В мире продолжает возрастать важность тенниса, так и должно быть. Но вряд ли спортсмены будут принимать участие в обсуждении новых правил. Об изменениях, которые нас ждут уже в следующем сезоне, я вообще узнала из интернета. Это неправильно.