Марин Чилич: "Я просто бился до конца"

Хорват Марин Чилич признался, что победа над Новаком Джоковичем (5:7, 7:6 (7:4), 6:3) в финале турнира в Лондоне далась ему тяжело.

- Я просто бился до конца. Определенно, матч был очень тяжелым. Единственный брейк мне удалось сделать в последнем гейме на приеме. Я чувствую облегчение от того, что провел отличную неделю и выиграл этот турнир, - цитирует официальный сайт АТР Чилича. - У меня было ощущение, что в первом сете я играл немного лучше соперника, но, к сожалению, в итоге потерпел там поражение. У меня было много брейк-пойнтов, я хорошо чувствовал игру, здорово бил по мячу. Но главное, что в итоге я победил, и очень рад. Успех дался мне очень тяжело. Новак играл здорово. Приятно принять участие в таком финале и вновь завоевать здесь трофей.