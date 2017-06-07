Марат Сафин пока не комментирует свой уход из Госдумы РФ

Помощница бывшего депутата от "Единой России" Марата Сафина сообщила "СЭ", что известный в прошлом теннисист пока не комментирует свой уход из Госдумы РФ. По ее словам, экс-первая ракетка мира сейчас находится во Франции на турнире "Большого шлема" Roland Garros.

Напомним, что бывший теннисист принял решение отказаться от депутатского мандата в связи с невозможностью совмещать работу в парламенте с общественной деятельностью в международных спортивных организациях.

Сафин был депутатом Госдумы от "Единой России" с 2011 года. В Думе прошлого созыва спортсмен занимал пост зампредседателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В прошлом году, когда Сафин переизбрался в Госдуму, он стал членом комитета по культуре. (Павел ГУРЕВИЧ)

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